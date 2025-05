Südkorea kündigt aktive Beteiligung am Wiederaufbau Syriens bei Aufhebung der Sanktionen an

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich künftig aktiv am Wiederaufbau Syriens beteiligen, falls die internationalen Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden.Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Lee Jae-woong, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Anlass war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Lee erklärte, er erwarte, dass dies einen wichtigen Wendepunkt in den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung in Syrien darstellen werde.Trump hatte am Dienstag (Ortszeit) erklärt, er wolle anordnen, die Sanktionen gegen Syrien zu beenden, um dem Land eine Chance auf Entwicklung zu geben.Im vergangenen Monat nahm die südkoreanische Regierung nach dem Sturz des pro-nordkoreanischen Assad-Regimes diplomatische Beziehungen zu Syrien auf.Mit der Aufhebung der Sanktionen erwarten Beobachter, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Seoul und Damaskus an Fahrt gewinnt.