Treffen auf Ministerebene zwischen Südkorea und USA zu Zollfragen findet heute statt

Südkorea und die USA führen heute Zollgespräche auf Ministerebene.Bei der Zusammenkunft soll eine Zwischenbilanz über die laufenden Verhandlungen gezogen und der Weg für weitere Gespräche auf Arbeitsebene geebnet werden.Am Rande der APEC-Handelsministerkonferenz auf der Insel Jeju trifft der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Deok-geun, mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammen. Damit treffen sich die beiden Minister nach rund 20 Tagen erneut.Am Mittwoch hatten beide Länder auf Arbeitsebene diskutiert; am Donnerstag folgte ein Treffen zwischen dem südkoreanischen Handelsminister Jeong In-gyo und Greer.Greer traf außerdem heute Vormittag Chung Ki-sun, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von HD Hyundai, um die Zusammenarbeit in der Schiffbauindustrie zu erörtern. Dieses Gespräch kam auf Initiative der USA zustande.Für den Nachmittag ist zudem ein nicht-öffentliches Gespräch mit Kim Hee-chul, dem CEO von Hanwha Ocean, geplant. Damit bekräftigt Greer das große Interesse der USA an einer Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Schiffbauindustrie.