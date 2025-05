Präsidentschaftskandidaten liefern sich in TV-Debatte Schlagabtausch

Photo : YONHAP News

In der ersten Fernsehdebatte haben sich die Präsidentschaftskandidaten am Sonntag einen Schlagabtausch beim Thema Wirtschaft geliefert.Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei warb mit einem Nachtragshaushalt und der Förderung von Hightech-Industrien. Unter anderem will er künstliche Intelligenz fördern, um die Wirtschaft zu beleben.Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks setzt auf die Schaffung von Arbeitsplätzen bei Unternehmen. Damit dies gelingt, soll es mehr Deregulierung und finanzielle Unterstützung für Kleinunternehmer geben.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei fordert Fähigkeiten statt Populismus sowie Bildung und Produktivität statt Geldeinsatz, damit die Wirtschaft wieder stärker wächst.Kwon Young-guk von der Demokratischen Arbeitspartei will sich für höhere Steuern für Wohlhabende und eine bessere Bezahlung von Arbeitnehmern einsetzen.