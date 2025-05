Ex-Präsident Yoon tritt aus PPP aus

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Präsident Yoon Suk Yeol hat seinen Austritt aus der Partei Macht des Volks (PPP) bekannt gegeben.Er schrieb am Samstag in sozialen Medien, er verlasse heute die PPP.Er halte den Parteiaustritt für das Beste, was er jetzt für den Sieg bei der Präsidentschaftswahl und den Schutz der liberalen Demokratie tun könne, hieß es.Er rief die Parteimitglieder dazu auf, ihre persönlichen Interessen beiseite zu legen und sich zusammenzuschließen. Dies sei der einzige Weg, um Land und Volk zu schützen und Freiheit und Wohlstand an künftige Generationen weiterzugeben.Yoon betonte, die anstehende Präsidentschaftswahl sei die letzte Chance, eine totalitäre Diktatur zu verhindern und die liberale Demokratie sowie die Rechtsstaatlichkeit zu schützen.Er rief außerdem dazu auf, für den PPP-Präsidentschaftskandidaten Kim Moon-soo Kräfte zu bündeln.