45. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung begangen

Photo : YONHAP News

Die offizielle Zeremonie zum 45. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung hat am Sonntag auf dem 18.-Mai-Nationalfriedhof in Gwangju stattgefunden.Anwesend waren der kommissarische Präsident Lee Ju-ho, der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, der Präsidentschaftskandidat der Neuen Reformpartei, Lee Jun-seok und der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Arbeitspartei, Kwon Young-guk. Auch Personen, die sich um die Demokratiebewegung verdient gemacht haben, und Hinterbliebene nahmen daran teil.Dabei wurde der Menschen gedacht, die damals bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste durch das Militär getötet wurden, darunter Moon Jae-hak. Er lieferte die Inspiration für die Hauptfigur des Romans „Menschenwerk“ der Literaturnobelpreisträgerin Han Kang.Der kommissarische Präsident Lee wies darauf hin, dass das Land mancherorts mit sich vertiefenden Konflikten und Spaltung konfrontiert sei. Der Geist der Solidarität und der Einheit, den Gwangju im Mai vor 45 Jahren gezeigt habe, sei die jetzt für die Nation unbedingt nötige Lehre.Der Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks, Kim Moon-soo, blieb sowohl der Zeremonie als auch den Feierlichkeiten am Vorabend fern.