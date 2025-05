US-Finanzminister warnt vor Rückkehr hoher Zölle im Falle fehlender Verhandlungen in gutem Glauben

Photo : YONHAP News

US-Finanzminister Scott Bessent hat gewarnt, dass Länder, die nicht in gutem Glauben mit den USA verhandeln, wieder mit hohen Zöllen konfrontiert sein werden.Die entsprechende Äußerung machte Bessent in einem Interview mit NBC News am Sonntag (Ortszeit). Er erwarte, dass alle Länder mit den USA in gutem Glauben verhandeln würden.US-Präsident Donald Trump hatte jüngst angekündigt, dass die USA einigen Ländern bald einseitig Zollsätze mitteilen würden.Bessent sagte, die USA konzentrierten sich auf Verhandlungen mit 18 wichtigen Handelspartnern. Mit anderen Ländern würden die USA viele regionale Deals machen, hieß es.Seine Äußerung deutet offenbar darauf hin, dass die USA in Bezug auf kleine Handelspartner gruppenweise Zollsätze festlegen wollen.