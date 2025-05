Südkoreanische Regierungsdelegation nimmt an Weltgesundheitsversammlung teil

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der südkoreanischen Regierung nimmt an der 78. Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teil.Die Weltgesundheitsversammlung findet vom 19. bis 27. Mai in Genf statt.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird Gesundheitsminister Cho Kyu-hong, der Delegationsleiter, von Montag bis Mittwoch an der Versammlung teilnehmen. Er wird die WHO-Mitglieder zu einer verstärkten Zusammenarbeit aufrufen.Cho wird zudem mit Regierungsvertretern von WHO-Mitgliedstaaten und dem Leiter des WHO-Regionalbüros für den Westlichen Pazifikraum zusammenkommen. Er will sich mit ihnen über ein Pandemieabkommen und die politische Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich austauschen.Jee Young-mee, Leiterin der Behörde für Krankheitsbekämpfung und Prävention, wird am Rande der Versammlung mit WHO-Funktionären zusammentreffen. Neben der internationalen Gesundheitssicherheit wird die Stärkung der Rolle Südkoreas thematisiert.Cho erklärte, er wolle das gute Beispiel der Republik Korea, die sich von einem Empfänger der WHO-Hilfe zu einem Geberland entwickelt habe, anderen Mitgliedsländern weitergeben. Auch werde nach Lösungen für anstehende Angelegenheiten im internationalen Gesundheits- und Medizinbereich gesucht.