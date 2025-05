Koreanisches Bilderbuch „Mo Story” mit italienischem Literaturpreis ausgezeichnet

Photo : KBS News

Das Bilderbuch „Mo Story“ der südkoreanischen Autorin und Illustratorin Choi Yeon-ju ist mit einem italienischen Literaturpreis ausgezeichnet worden.Das Werk habe den Anfängerpreis beim Premio Strega Ragazze e Ragazzi gewonnen, gab der Verlag At noon books am Samstag bekannt.Chois erstes Bilderbuch „Mo Story“ erzählt davon, wie sich eine Katze namens Mo aus Neugier mitten in der Nacht aus dem Haus wagt, um Abenteuer zu erleben.Das Werk erhielt letztes Jahr bei den Bologna Ragazzi Awards eine besondere Erwähnung „Special mention“. Dieses Jahr wurde das Buch beim französischen Literaturpreis Prix Sorcières in der Kategorie „Passionnant MINI“ ausgezeichnet.Der Premio Strega ist der prestigeträchtigste Literaturpreis in Italien und wurde 1944 ins Leben gerufen. Der Premio Strega Ragazze e Ragazzi wird seit 2016 für Kinder- und Jugendliteratur vergeben.