Shin Young-ho gewinnt zweiten Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb Dublin

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Pianist Shin Young-ho hat beim Internationalen Klavierwettbewerb Dublin den zweiten Preis gewonnen.Das gab die Kumho Cultural Art Foundation am Montag bekannt.Im Finale am Freitag (Ortszeit) in der Nationalen Konzerthalle Dublins spielte Shin das 2. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow mit dem irischen Nationalen Symphonieorchester.Seine Landsmännin Youn Ji-hyung gewann den Preis des Gründers für die beste Aufführung eines Auftragswerks des Klavierwettbewerbs Dublin.Der Internationale Klavierwettbewerb Dublin wurde 1988 zum ersten Mal veranstaltet und findet seitdem alle drei Jahre statt. Dabei konkurrieren Pianistinnen und Pianisten im Alter von 18 bis 29 Jahren.