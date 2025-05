Südkorea bestimmt Tempelküche zu nationalem immateriellen Erbe

Photo : YONHAP News

Die Tempelküche ist in die Liste des nationalen immateriellen Erbes Südkoreas aufgenommen worden.Das gab die Behörde für Nationales Erbe am Montag bekannt.Bei der Tempelküche handelt es sich um das Essen, das im Geiste des Buddhismus an Tempeln überliefert wurde. Sie umfasst das tägliche Essen der Mönche und die traditionelle Ernährungsweise.Es handelt sich um vegetarische Gerichte, die weder Fleisch und Fisch noch fünf kräftige Kräuter (Oshinchae), darunter Knoblauch und Lauch, enthalten.Die Behörde begründete die Entscheidung damit, dass die Tempelküche seit der Einführung des Buddhismus in Korea lange Zeit Einfluss auf die koreanische Essenskultur hatte und sich mit ihr entwickelte. Auch sei berücksichtigt worden, dass durch die Verkörperung des buddhistischen Grundsatzes des „Nichttötens“ eine eigene Essenskultur geschaffen wurde.Die Behörde nannte als weiteren Grund, dass sich die koreanische Tempelküche von der Tempelküche in anderen Ländern unterscheide. Als ein Unterschied wurde genannt, dass fermentierte Gerichte im Mittelpunkt stehen.