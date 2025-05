Südkoreas Militär vermutet russische Hilfe hinter Nordkoreas neuer Luft-Luft-Rakete

Photo : YONHAP News

Die kürzlich von Nordkorea präsentierte neue Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite könnte nach Einschätzung des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas mit russischer Unterstützung entwickelt worden sein.Der Sprecher des Generalstabs, Lee Sung-jun, sagte am Montag, die Geheimdienste Südkoreas und der USA hätten die Übung Nordkoreas, die am 15. Mai gegen 17 Uhr im Westmeer stattgefunden habe, genau verfolgt. Die von Nordkorea gezeigte Rakete und die Lenkbombe würden analysiert.Hinsichtlich der Möglichkeit, dass Nordkorea im Gegenzug für seine Truppenentsendung Militärtechnologie von Russland geliefert bekommen und das Waffensystem entwickelt hat, hieß es, man glaube, dass es einen Zusammenhang gebe. Es seien jedoch weitere Analysen erforderlich, um festzustellen, in welchen Bereichen Russland konkret geholfen habe.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte zuvor berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un am 15. Mai eine Übung der Luftwaffe vor Ort verfolgt habe. Dabei wurden auch Szenen veröffentlicht, die zeigen, dass eine neue Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite abgefeuert wird.Die gezeigte Rakete ähnelt einer chinesischen Luft-Luft-Rakete, die mit russischer technologischer Unterstützung entwickelt worden war.