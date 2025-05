Präsidentschaftswahl: Stimmabgabe von Wahlberechtigten im Ausland begonnen

Photo : YONHAP News

Die Stimmabgabe südkoreanischer Staatsangehöriger im Ausland für die anstehende Präsidentschaftswahl hat begonnen.Um 5 Uhr am Dienstag koreanischer Zeit wurden die Wahllokale in der Botschaft in Wellington, Neuseeland sowie deren Niederlassung in Auckland und in der Botschaft in Fidschi geöffnet.Die Abstimmung im Ausland findet im Zeitraum 20. bis 25. Mai (Ortszeit) statt. In 118 Ländern wurden 223 Wahllokale eingerichtet, die von 8 bis 17 Uhr geöffnet haben.Bei der 21. Präsidentschaftswahl gibt es insgesamt 258.254 Wahlberechtigte im Ausland. Dies sind 14,2 Prozent mehr verglichen mit der 20. Präsidentschaftswahl und 12,3 Prozent weniger als bei der 19. Wahl.Die meisten von ihnen, etwa 128.000 Wahlberechtigte oder 49,9 Prozent, leben in Asien. Dahinter folgt Amerika mit etwa 75.000 Wahlberechtigten (29,3 Prozent).In Kuba, Luxemburg, Litauen und Estland wurden erstmals Wahllokale für die Teilnahme von Auslandskoreanern an Wahlen im Heimatland eingerichtet.