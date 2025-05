Neue Oper von Komponistin Chin Unsuk feiert Uraufführung in Hamburg

Photo : YONHAP News

Die Oper „Die dunkle Seite des Mondes“ der koreanischen Komponistin Chin Un-suk hat ihre Uraufführung gefeiert.Diese fand am Sonntag an der Staatsoper Hamburg statt, wie die Tongyeong International Music Foundation in Südkorea am Montag mitteilte.„Die dunkle Seite des Mondes“ wurde im Auftrag der Staatsoper Hamburg komponiert. Es ist Chins zweite Oper nach „Alice in Wonderland“.Die neue Oper handelt vom Leben des theoretischen Physikers Wolfgang Pauli, der 1945 den Nobelpreis für Physik erhielt.Chin hatte letztes Jahr als erste Person aus Asien den Ernst von Siemens Musikpreis erhalten, der als „Nobelpreis der Musik“ gilt.Sie ist sowohl in Südkorea als auch im Ausland tätig. Seit 2022 ist sie künstlerische Leiterin des Tongyeong Internationalen Musikfestivals.