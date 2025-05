SKT: Kein Schadensfall nach Cyberangriff festgestellt

Photo : YONHAP News

Nach dem Cyberangriff auf SK Telecom (SKT) ist nach Unternehmensangaben noch kein Schadensfall bekannt geworden.Bei dem Angriff waren USIM-Daten geklaut worden.Der Mobilfunkanbieter gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass bislang kein Schadensfall wie etwa das illegale Klonen gemeldet worden sei.Laut Unternehmensangaben sorgten verschiedene Technologien für einen mehrschichtigen Schutz von Kundendaten.SKT-Vizepräsident Ryu Jeong-hwan sagte am Montag vor der Presse, dass Ermittlungsbehörden eingeschaltet worden seien. Diese sollten feststellen, ob es seit Juni 2022 Vorfälle mit dem illegalen Klonen von USIM-Karten oder Endgeräten im Zusammenhang mit SKT gegeben habe. Dabei sei kein solcher Fall verzeichnet worden.Wie das Unternehmen mitteilte, haben nach Bekanntwerden des jüngsten Vorfalls bis Montag 2,52 Millionen der insgesamt 23 Millionen Kunden die USIM-Karte ihres Handys austauschen lassen.Damit möglichst alle Karten schnell gewechselt werden können, will sich das Unternehmen allein in diesem Monat fünf Millionen Stück davon sichern.