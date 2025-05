Erster KF-21-Kampfjet aus Massenproduktion wird montiert

Photo : YONHAP News

Nach der Aufnahme der Massenproduktion des koreanischen Kampfjets KF-21 hat die Endmontage der ersten Maschine begonnen.Der Beginn der Endmontage sei am Dienstag am Sitz des Unternehmens Korea Aerospace Industries (KAI) in Sacheon gefeiert worden, gab die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) bekannt.Mit der Veranstaltung solle nach innen und außen offiziell gemacht werden, dass die Produktion von Kampfflugzeugen für die Luftwaffe reibungslos verlaufe, so die Behörde.Man mache damit bekannt, dass die KF-21 die Entwicklungsphase hinter sich gelassen habe und in eine wichtige Phase kurz vor der endgültigen Fertigstellung eingetreten sei. Man erhoffe sich davon einen positiven Effekt für künftige Exportgespräche, hieß es.Die KF-21 ist das erste vom südkoreanischen Militär entwickelte Kampfflugzeug der nächsten Generation. Bis 2032 sollen 40 Einheiten gebaut werden.