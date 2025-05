Koreanische Musikmanager auf Billboard-Liste Global Power Players vertreten

Photo : YONHAP News

Das US-amerikanische Billboard-Magazin hat mehrere koreanische Musikmanager als führende Persönlichkeiten der Branche anerkannt.Sie wurden auf die am Montag (Ortszeit) von Billboard veröffentlichte Liste der Global Power Players 2025 gesetzt. Zu ihnen zählen Shin Young-jae, CEO der HYBE Music Group APAC, Tak Young-jun, Co-CEO von SM Entertainment, und Jang Yoon-jung, Co-CEO von Kakao Entertainment.Shin und Tak stehen seit 2022 das vierte Jahr in Folge auf der Liste. Jang wurde 2021 erstmals in die Liste aufgenommen und dieses Jahr zum vierten Mal.Billboard schrieb zu HYBE, dass das Unternehmen aus einer unerwarteten Quelle namens KI-Technologie Impulse für die globale Expansion erhalte. Zu SM und Kakao hieß es, dass die bei ihnen unter Vertrag stehenden K-Pop-Gruppen aespa und IVE erfolgreich Welttourneen absolviert hätten.Billboard veröffentlicht jährlich seine Liste der Personen, die außerhalb der USA den globalen Musikmarkt anführen.