Tourismuszone Wonsan-Kalma in Nordkorea steht anscheinend kurz vor Eröffnung

Laut einem Bericht steht die Feier zur Eröffnung einer neuen Küstentourismuszone im nordkoreanischen Wonsan anscheinend bevor.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North berichtete am Montag (Ortszeit) anhand von Satellitenbildern, dass im Wonsan-Kalma Beach Resort offenbar die letzten Vorbereitungen für eine Eröffnungsveranstaltung getroffen würden.Auf kommerziellen Satellitenaufnahmen vom Sonntag sei zu sehen, dass Strandmöbel entlang des Strandes angeordnet seien. Auch werde am Strand eine Tribüne aufgebaut.Die Bauarbeiten an mehreren Stellen des Gebiets seien offenbar abgeschlossen. Darunter die Arbeiten in einem Wasserpark, in dem bunte Anlagen installiert worden seien, hieß es.Deutliche Hinweise auf Vorbereitungen für die Veranstaltung gebe es aber noch nicht, wie etwa eine provisorische Bühne und Tafeln mit Propagandaslogans. Dies sei üblich bei Zeremonien, zu denen Machthaber Kim Jong-un erwartet werde. Dies könnte bedeuten, dass es bis zur Eröffnungsfeier noch einige Tage hin sei, so 38 North.