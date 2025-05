Haftbefehl gegen Reporter wegen Fake News über 99 chinesische Spione beantragt

Photo : KBS News

Die Polizei hat Haftbefehl gegen einen Reporter einer Internetzeitung beantragt, der falsche Nachrichten über die Festnahme angeblicher chinesischer Spione veröffentlicht hatte.Die Abteilung für Cyberermittlungen der Polizeibehörde von Seoul teilte am Dienstag mit, dass sie am 16. Mai einen Haftantrag gegen den Reporter mit Nachnamen Heo von „SkyeDaily“ gestellt habe. Begründet wurde dies mit der Behinderung der Ausübung von Amtspflichten. Er muss sich deswegen am Mittwoch einer gerichtlichen Anhörung stellen.Der Reporter hatte geschrieben, dass südkoreanische und US-amerikanische Truppen am Tag der Verhängung des Kriegsrechts durch den inzwischen abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol am 3. Dezember letzten Jahres 99 chinesische Staatsbürger im Fortbildungsinstitut der Nationalen Wahlkommission festgenommen hätten.Die Chinesen seien zum US-Militärstützpunkt auf der japanischen Insel Okinawa gebracht worden. Dort hätten sie den Versuch der Einmischung in Wahlen in Südkorea gestanden.In der Meldung wurde zwar eine US-amerikanische Militärquelle zitiert. Später wurde jedoch eine Tonaufnahme veröffentlicht, nach der es sich bei der Quelle tatsächlich um einen konservativ gesinnten YouTuber und Anhänger von Yoon handelt.Die Nationale Wahlkommission bat die Polizei um Ermittlungen gegen den Reporter wegen der Behinderung der Ausübung von Amtspflichten und Ehrverletzung. Das Kommando der US-Streitkräfte in Korea wies die Meldung als falsch zurück.