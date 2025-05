Human Rights Watch fordert neues UN-Gremium für Untersuchung von Menschenrechtslage in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Human Rights Watch hat die UN-Generalversammlung aufgefordert, ein neues Gremium in Bezug auf Nordkorea einzurichten.Das neue Gremium solle die Zusammenhänge zwischen dem Unterdrückungssystem der nordkoreanischen Regierung, ihren Militärprogrammen und der Entwicklung von Atomwaffen untersuchen, forderte die globale Menschenrechtsorganisation am Sonntag.Nach ihrer Meinung solle es ein ständiges UN-Gremium geben, das sich aus Experten in den Bereichen internationale Menschenrechte, Waffenverbreitung und Sanktionen zusammensetzt.Die Organisation wünscht sich eine sorgfältige Dokumentation, wie Nordkoreas systematische Menschenrechtsverletzungen zunehmend Frieden und Sicherheit nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern in der ganzen Welt bedrohten.Mehr als zehn Jahre seien vergangen, seit eine UN-Untersuchungskommission dem Sicherheitsrat empfohlen habe, Nordkorea vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Der Sicherheitsrat habe seit 2015 mehrere Diskussionen über die Menschenrechtslage in Nordkorea abgehalten. Diese hätten jedoch keine sinnvollen Aktionen oder Resolutionen hervorgebracht. Unterdessen habe sich die Menschenrechtslage in Nordkorea verschlechtert, hieß es weiter.