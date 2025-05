UN-Generalversammlung hält erstmals hochrangiges Treffen zu Menschenrechten in Nordkorea ab

Photo : YONHAP News

Die UN-Generalversammlung hat erstmals eine hochrangige Sitzung zum Thema Menschenrechtsverletzungen durch Nordkorea abgehalten.Diese fand am Dienstag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York unter Leitung des Präsidenten der UN-Generalversammlung, Philémon Yang, statt. Das Treffen wurde gemäß der im vergangenen Dezember angenommenen Resolution zu den Menschenrechten in Nordkorea veranstaltet.Es war die erste hochrangige Sitzung der UN-Generalversammlung zu den Menschenrechten in Nordkorea.Greg Scarlatoiu, Präsident und CEO der in Washington ansässigen Organisation Committee for Human Rights in North Korea, sagte, dass die nordkoreanische Menschenrechtsfrage nicht mehr nur eine ernste Bedrohung für die koreanische Halbinsel und Nordostasien darstelle. Er warnte, dass die Angelegenheit auch eine ernste Bedrohung für die internationale Sicherheit, einschließlich der Sicherheit im Nahen Osten und in Osteuropa, sei.Elizabeth Salmón, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, äußerte sich besorgt über die Menschenrechtslage in Nordkorea. Diese habe sich während der Corona-Pandemie erheblich verschlechtert. Die Einwohner in Nordkorea befänden sich seit über fünf Jahren in absoluter Isolation, hieß es.Bei der Versammlung berichteten außerdem zwei nordkoreanische Flüchtlinge über die schlimme Menschenrechtslage in ihrem Heimatland.