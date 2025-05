Generalstabschefs Südkoreas und der USA führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Die Armeechefs Südkoreas und der USA haben sich telefonisch über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und Angelegenheiten der bilateralen Allianz beraten.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas am Mittwoch führte dessen Vorsitzender Kim Myung-soo am Dienstag das erste Telefonat mit seinem neuen US-Amtskollegen John Daniel Caine.Kim und Caine stellten fest, dass die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel stabil sei und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA intakt bleibe. Sie waren damit einverstanden, dass es wichtig sei, fähig und bereit dazu zu sein, auf die eskalierenden Bedrohungen durch Nordkorea, darunter nukleare, Raketen- und Cyberbedrohungen, effektiv zu reagieren.Beide Armeechefs einigten sich außerdem, die trilaterale Sicherheitszusammenarbeit mit Japan durch das im Juli in Südkorea vorgesehene Treffen der Generalstabschefs der drei Länder weiter zu verstärken, wie der JCS mitteilte.