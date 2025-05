Ausfuhren in die USA im Mai um 14,6 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats zurückgegangen.Nach Angaben der Zollbehörde am Mittwoch schrumpften die Exporte im Zeitraum 1. bis 20. Mai gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 32 Milliarden Dollar.Die monatlichen Exporte waren bis April drei Monate in Folge gestiegen. Die Lieferungen an die USA waren jedoch infolge der US-Zollpolitik und weiterer Faktoren im April erstmals seit drei Monaten gesunken, und zwar um 6,8 Prozent.Auch im Mai hat sich der Abwärtstrend fortgesetzt. Die Exporte in die USA sackten im Zeitraum 1. bis 20. Mai um 14,6 Prozent ab.Die Lieferungen in die Europäische Union schrumpften um 2,7 Prozent.Demgegenüber ging es bei den Ausfuhren nach Vietnam, Taiwan und Hongkong aufwärts.Nach Warengruppen betrachtet, legten die Halbleiterlieferungen um 17,3 Prozent zu. Dagegen gingen die Exporte von Personenkraftwagen (minus 6,3 Prozent), Erdölprodukten (minus 24,1 Prozent) und Autoteilen (minus 10,7 Prozent) zurück.