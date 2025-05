Samsung Electronics verteidigt im Auftaktquartal Weltmarktspitzenposition bei Fernsehern

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist auch im Auftaktquartal dieses Jahres Weltmarktführer im Bereich Fernsehgeräte geblieben.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Omdia am Dienstag blieb Samsung im ersten Vierteljahr sowohl hinsichtlich der Liefermenge als auch des Umsatzes an der Spitze.Der koreanische Elektronikriese hatte bis letztes Jahr das 19. Jahr in Folge den globalen TV-Markt angeführt.Samsungs Anteil am Umsatz stieg im Auftaktquartal leicht auf 30 Prozent nach 29,3 Prozent im Vorjahresquartal. LG Electronics konnte den zweiten Platz verteidigen, sein Anteil sank jedoch von 16,6 Prozent auf 15 Prozent.Dahinter folgten die chinesischen Hersteller TCL (13,3 Prozent) und Hisense (10,9 Prozent).LG Electronics blieb unterdessen Spitzenreiter im Markt für OLED-Fernseher. Mit rund 704.400 gelieferten Einheiten erreichte das Unternehmen 52,1 Prozent Anteil.