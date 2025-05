Russland und Nordkorea planen Besuche hochrangiger Delegationen

Photo : KBS News

Russland und Nordkorea wollen in diesem Jahr mehrere Besuche von hochrangigen Delegationen zustande bringen.Das sagte Russlands Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, in einem Interview mit der russischen Tageszeitung „Iswestija“ am Dienstag.Er rechne mit einem wichtigen Austausch um den 80. Jahrestag der Befreiung Koreas am 15. August und den 80. Gründungstag der Arbeiterpartei Nordkoreas am 10. Oktober herum.Außerdem werde es weiterhin einen regen Austausch von Delegationen auf Ebene der Parlamente und der Außenministerien geben, hieß es.Nach der Unterzeichnung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft sei die Zusammenarbeit so intensiv geworden, dass sie praktisch jeden Bereich betreffe, sagte der Diplomat weiter. Als eines der wichtigsten Ergebnisse des Vertragsabschlusses nannte er, dass Nordkorea mit der Entsendung von Truppen in die Region Kursk Russland geholfen hatte.Die Lage auf der koreanischen Halbinsel bezeichnete er als sehr besorgniserregend. Mit dem nordkoreanisch-russischen Vertrag, der eine gegenseitige Militärhilfe vorsehe, sollten diejenigen zurückgehalten werden, die auf einen bewaffneten Konflikt zusteuern würden, behauptete er.