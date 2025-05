Südkoreas verarbeitendes Gewerbe stark abhängig von USA und China

Photo : YONHAP News

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des verarbeitenden Gewerbes in Südkorea ist laut Daten stark von der Auslandsnachfrage abhängig.Nach Angaben des Unternehmerverbandes Korea Enterprises Federation am Mittwoch belief sich das BIP der verarbeitenden Industrie des Landes im Jahr 2023 auf 483,8 Milliarden Dollar. 58,4 Prozent davon oder 282,4 Milliarden Dollar waren durch die Auslandsnachfrage induziert.Die Abhängigkeit von der Auslandsnachfrage stieg verglichen mit dem Jahr 2000 um 5,7 Prozentpunkte. Währenddessen sank die Abhängigkeit von der Inlandsnachfrage von 47,3 auf 41,6 Prozent.Nach Abnehmerländern betrachtet, liegt die Abhängigkeit des BIP der verarbeitenden Industrie von den USA bei 13,7 Prozent, die von China bei 10,8 Prozent.Die Auslandsabhängigkeit des BIP im verarbeitenden Gewerbe beträgt im Weltdurchschnitt 42,4 Prozent. Die der USA beträgt nur 24,1 Prozent und die Chinas 29,9 Prozent. In Japan liegt der Wert bei 40,6 Prozent.