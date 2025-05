PPP ruft Lee Jun-seok zu Wahlbündnis auf

Photo : KBS News

Die Partei Macht des Volks (PPP) umwirbt weiter den Präsidentschaftskandidaten der Neuen Reformpartei, Lee Jun-seok.Sie hofft offenbar auf eine einheitliche Kandidatur Lees und ihres Präsidentschaftskandidaten Kim Moon-soo.Kim Moon-soo lobte am Mittwoch Lee als zentrale Person, die in großartiger Weise zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl führen könne. Er erwarte, dass schließlich die Zusammenlegung der Kandidaturen gelingen werde.PPP-Interimschef Kim Yong-tae schlug am Mittwoch in einem Beitrag in sozialen Medien Lee vor, sich mit der Partei zusammenzutun. Wenn das Stammhaus des konservativen Lagers nicht repariert werden könne, wolle er ein besseres neues Haus bauen.Lee will sich bislang aber nicht auf ein Bündnis einlassen. Er sagte am Mittwoch Reportern gegenüber, dass sich an seiner Position nichts geändert habe.