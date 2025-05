Seouler Buchmesse wird am 18. Juni eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Internationale Buchmesse 2025 findet vom 18. bis 22. Juni im Kongress- und Messezentrum COEX in Seoul statt.Daran werden über 530 Verlage und Organisationen aus 17 Ländern, einschließlich Südkoreas, teilnehmen.Im internationalen Pavillon werden etwa 100 Verlage und Organisationen aus 16 Ländern vertreten sein.Im koreanischen Pavillon werden sich etwa 430 Verlage und Organisationen präsentieren. Neben einem Buchmarkt sind Bücherausstellungen, Vorträge und weitere Veranstaltungen geplant.Das diesjährige Thema des größten Bücherfestes des Landes lautet „The Last Resort“. Die Buchmesse soll demnach der letzte Ausweg aus der harten Realität des Alltags sein, heißt es.Das diesjährige Gastland ist Taiwan. Über 30 Schriftsteller und 26 Verlage sowie Institutionen werden an der Buchmesse teilnehmen.