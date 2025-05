Übernahme ärztlicher Tätigkeiten durch PA-Krankenschwestern ab Juni rechtlich anerkannt

Photo : YONHAP News

In Südkorea dürfen bald nach dem Krankenschwesterngesetz sogenannte PA (Physician Assistant)-Krankenschwestern einen Teil der ärztlichen Tätigkeiten übernehmen.Das Gesetz tritt am 21. Juni in Kraft.Entsprechende Regeln über die Durchführung der Tätigkeiten zur Behandlungsunterstützung gab das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt.Bei PA-Krankenschwestern handelt es sich um Fachpflegekräfte, die nach dem Krankenschwesterngesetz qualifiziert sind, und Krankenschwestern, die mindestens drei Jahre klinische Erfahrung haben und die Ausbildungsanforderungen erfüllt haben.Sie dürfen nach dem neuen Gesetz 45 ärztliche Tätigkeiten legal ausüben. Dazu zählen das Verbinden der Operationswunde, die Knochenmark- und Aszitespunktion und die Hautnaht.Die als „PA-Krankenschwestern” bezeichneten Fachkräfte dienten zuletzt in Südkorea in Krankenhäusern, in denen ein Ärztemangel herrscht, als Ersatz für Assistenzärzte. Weil gesonderte gesetzliche Regelungen hierzu fehlten, hatten sie solche Tätigkeiten de facto illegal durchgeführt.Im Mittelpunkt der Institutionalisierung der Tätigkeiten zur Behandlungsunterstützung stehe die Schaffung einer institutionellen Grundlage für Arbeitskräfte, die bisher diese Tätigkeiten ausgeübt hätten, so das Gesundheitsministerium.