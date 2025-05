Südkorea und Japan testen im Juni gesonderte Kontrollspuren am Flughafen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan werden im Juni an einigen Flughäfen exklusive Kontrollspuren für einreisende Staatsangehörige des jeweils anderen Landes anbieten.Die südkoreanischen Ministerien für Auswärtiges und Justiz gaben am Mittwoch die Entscheidung der Regierungen beider Länder bekannt, anlässlich des 60. Jubiläums der Normalisierung der Beziehungen ein entsprechendes einmonatiges Programm durchzuführen.Solche Kontrollspuren werden an den Flughäfen Gimpo und Gimhae in Südkorea sowie Haneda und Fukuoka in Japan eingerichtet.Davon können Personen profitieren, die für einen kurzfristigen Aufenthalt einreisen, darunter Touristen, die zum Zeitpunkt der Einreise innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einmal das Nachbarland besucht haben. Das Angebot gilt zudem nur für Personen, die mit Flügen aus ihrem eigenen Land und in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr ankommen.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass der Schritt eine weitere Belebung des Personenaustauschs zwischen beiden Ländern anlässlich 60 Jahre Beziehungsnormalisierung bewirken werde.