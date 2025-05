Tottenham gewinnt Europa League – erster Titelgewinn für Son Heung-min

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat seinen ersten Titelgewinn seit 17 Jahren gefeiert.Im Finale der Europa League setzte sich die Mannschaft gegen Manchester United mit 1:0 durch. In der Partie am Mittwoch (Ortszeit) im spanischen Bilbao erzielte Brennan Johnson in der 42. Minute den Siegtreffer.Für Tottenham ist es der Titel seit 17 Jahren. Zuletzt hatte die Mannschaft 2008 den League Cup gewonnen.Son kam in der 67. Minute für Richarlison aufs Feld und spielte einschließlich der Nachspielzeit etwa 32 Minuten lang.Im europäischen Fußball debütierte er 2010 beim Hamburger SV und konnte bislang keinen Titel bejubeln.Nach dem Spiel feierte Son den Triumph mit der koreanischen Nationalflagge um die Hüfte gewickelt, umarmte Teamkameraden und weinte Tränen der Freude.