PPP entschuldigt sich öffentlich für Verhalten von Ex-First Lady Kim

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) hat sich öffentlich für das frühere Verhalten von Kim Keon-hee, Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol, entschuldigt.Die PPP entschuldige sich respektvoll beim Volk dafür, dass sie dessen Sorgen über frühere Handlungen von Frau Kim Keon-hee nicht richtig verstanden habe, sagte der Interimschef der Partei, Kim Yong-tae, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.Die PPP werde als konservative Partei wieder geboren, die immer wieder Reflexionen anstelle. Die PPP verspreche, dass sie über diese Angelegenheit gründlich nachdenken und sich grundlegend verändern werde, sagte er weiter.Kim machte diesbezüglich drei Versprechen, darunter die Einführung eines Überprüfungsverfahrens für die First Lady. Die Partei will außerdem erreichen, dass die First Lady öffentliche Verantwortung trägt. Auch sollen die Verwandten des Präsidenten und Menschen in dessen Umfeld einer Überwachung und Inspektion unterliegen.Die First Lady möge in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Man werde diese jedoch nicht deshalb verheimlichen, weil sie zur Privatsphäre gehörten, sagte der Politiker weiter.