Sopranistin Jo Sumi wird mit französischem Verdienstorden ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sopranistin Jo Sumi wird einen Verdienstorden der französischen Regierung erhalten.Laut dem Koreanischen Kulturzentrum in Frankreich wird Jo bei der Zeremonie zur Ordensverleihung am 26. Mai in Paris die Medaille Commandeur des Ordens der Künste und der Literatur verliehen.Der vom französischen Kulturministerium eingeführte Ordre des Arts et des Lettres ist in die drei Klassen, Chevalier, Officier und Commandeur unterteilt. Commandeur stellt den höchsten Grad dar.Seit ihrem Debüt im Jahr 1986 im Teatro Giuseppe Verdi im italienischen Triest als Gilda in Verdis Oper „Rigoletto“ erfreut sich Jo weltweit großer Aufmerksamkeit und Beliebtheit.Letztes Jahr veranstaltete sie als erste Person unter den koreanischen Musikerinnen und Musikern einen internationalen Gesangswettbewerb im Ausland. Die erste Auflage des „Sumi Jo International Singing Competition“ fand in Frankreich statt.