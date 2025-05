Stapellauf von Nordkoreas neuem Zerstörer von schwerem Unfall überschattet

Photo : YONHAP News

Beim Stapellauf von Nordkoreas neuem Zerstörer hat es einen schweren Unfall gegeben.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Laut einem Bericht über die Zeremonie zu dem Stapellauf des 5.000-Tonnen-Zerstörers am Mittwoch auf der Werft Chongjin habe sich ein schwerer Unfall ereignet.Ursache seien mangelnde Erfahrung und operative Fahrlässigkeit gewesen, hieß es.Beim Stapellauf habe sich die hintere Stapellaufschiene zuerst in Bewegung gesetzt und sei zum Stillstand gekommen, da sich der Transportwagen nicht synchron mitbewegte. Dabei seien einige Bereiche des Unterbodens des Kriegsschiffes beschädigt worden. Der Bug habe nicht ins Wasser gleiten können, hieß es weiter.Machthaber Kim Jong-un sei anwesend gewesen. Er habe von einem schweren Unfall und kriminellen Akt gesprochen, der absolut unvorstellbar und inakzeptabel sei, meldete die Nachrichtenagentur.Die sofortige Wiederherstellung des Zerstörers sei eine politische Frage, die in direktem Zusammenhang mit der Autorität des Staates stehe. Dies müsse noch vor der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im Juni abgeschlossen werden, forderte Kim.Das Kriegsschiff gehört anscheinend zu derselben Klasse wie die Choe Hyon, die am 25. April vom Stapel gelaufen war.