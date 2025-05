Kommission für Datenschutz bezeichnet Datenleck bei SKT als schwerwiegend

Photo : YONHAP News

Die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten in Südkorea hat das Datenleck bei SK Telecom (SKT) als schwerwiegenden Vorfall bezeichnet.Der Kommissionsvorsitzende Ko Hak-soo wies am Mittwoch Reporter darauf hin, dass Daten aller 25 Millionen Kunden, die auf den Home Subscriber Servern (HSS) von SKT registriert seien, gehackt worden seien.Es sei bereits ein enormer Schaden entstanden, den die Firma nicht habe verhindern können. Es sei falsch, erst von einem Schaden zu sprechen, wenn es zu Sekundärschaden komme. Neben Klontelefonen gebe es verschiedene Formen von Sekundärschaden, sagte er.Auf die Frage nach dem Urheber des Angriffs antwortete er, dass laut Hinweisen Daten von HSS über Singapur weitergegeben worden seien. Wer die betreffende IP-Adresse in Singapur kontrolliert habe, lasse sich aber nicht feststellen.Für eine Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Ausland werde mehr Zeit benötigt, hieß es weiter.Die Kommission hatte am 22. April, als SKT das Datenleck gemeldet hatte, eine Taskforce für eine Untersuchung zu dem Fall gebildet.