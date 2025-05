Präsidentschaftswahl: Drei Terrestrische Sender führen gemeinsame Nachwahlbefragung durch

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Rundfunkanstalten KBS, MBC und SBS werden am Tag der 21. Präsidentschaftswahl gemeinsam mit dem Koreanischen Verband der Rundfunkanstalten eine Nachwahlbefragung durchführen.Das kündigten die drei terrestrischen Sender am Donnerstag an.Der von ihnen gegründete Prognose- und Untersuchungsausschuss Korea Election Pool (KEP) legte die Kriterien für Zitate bei der Nachwahlbefragung in Medienberichten fest. Das Gremium warnte davor, die Ergebnisse der Nachwahlbefragung ohne Genehmigung zu zitieren. Diese stellten ein gemeinsames geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse der drei Sender dar, hieß es.KEP hatte bereits eine Entschädigungsklage gegen einen YouTube-Kanal erhoben, der bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr gegen die entsprechenden Zitierregeln verstoßen hatte.Die Nachwahlbefragung wird am Wahltag, dem 3. Juni, von 6 bis 20 Uhr an 325 Wahllokalen durchgeführt. Hierfür werden etwa 100.000 Wähler beim Verlassen des Wahllokals befragt. Getrennt davon werden 11.500 Wähler am Telefon befragt, damit auch die Ergebnisse der vorzeitigen Stimmabgabe berücksichtigt werden können.