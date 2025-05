Südkoreas Polizei intensiviert Zusammenarbeit mit UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Polizei will ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bei der Verbrechensbekämpfung ausbauen.Einen Schwerpunkt der Zusammenarbeit bildet das Vorgehen gehen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Drogenkriminalität.Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten die Nationale Polizeibehörde und das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am UN-Sitz in Wien am Mittwoch.Der Unterzeichnung wohnten Lee Jun-hyeong, Generaldirektor für internationale Kooperation der Polizeibehörde, und Candice Welsch, Direktorin der Abteilung für Politikanalyse und öffentliche Angelegenheiten des UNODC, bei.Die südkoreanische Polizei wird ihre Kooperation mit den UN somit künftig auf verschiedene Bereiche erweitern. Beide Seiten wollen sich über Fälle von Cyberkriminalität austauschen, gegenseitige technische Unterstützung leisten sowie gegen Drogenkriminalität und Terrorismus vorgehen.