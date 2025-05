Nordkorea feuert mehrere Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag mehrere Marschflugkörper in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das gab der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas bekannt.Dem Generalstab zufolge wurden gegen 9 Uhr im Gebiet Sondok in der nordkoreanischen Provinz Süd-Hamgyong mehrere unidentifizierte Marschflugkörper entdeckt. Diese seien ins Ostmeer abgefeuert worden.Das Militär habe frühzeitig Anzeichen für Raketenstarts erkannt und sei vorbereitet gewesen. Die technischen Details der Geschosse würden zurzeit von den Geheimdiensten Südkoreas und der USA ermittelt, hieß es weiter.Südkoreas Militär macht Starts von Marschflugkörpern durch Nordkorea gewöhnlich nicht bekannt. Gemeldet werden üblicherweise nur Starts ballistischer Raketen, die gegen einschlägige Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verstoßen.