Südkorea und Russland führen erste konsularische Konsultation seit sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Russland haben erstmals seit sieben Jahren wieder eine bilaterale konsularische Konsultation abgehalten.Zur 18. südkoreanisch-russischen konsularischen Beratung am Mittwoch (Ortszeit) in Moskau kamen Yun Joo-seok, Generaldirektor für konsularische Angelegenheiten und Sicherheit des südkoreanischen Außenministeriums, und Alexej Klimow, Direktor der Konsularabteilung des russischen Außenministeriums, zusammen.Beide Seiten kamen darin überein, dass es wichtig sei, durch die konsularische Kooperation ihre Staatsbürger im jeweils anderen Land besser zu schützen und größere Bequemlichkeiten anzubieten. Sie teilten die Ansicht, dass das Treffen eine nützliche Gelegenheit für tiefgründige Diskussionen über Maßnahmen zur Stärkung der Kooperation im Konsularbereich geboten habe.Die letzte Konsultation dieser Art zwischen beiden Ländern hatte es zuletzt im November 2018 in Moskau gegeben.Vor der Beratung stattete Yun dem russischen Vizeaußenminister Andrej Rudenko einen Höflichkeitsbesuch ab.