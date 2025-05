Umfrage zur Präsidentschaftswahl: Lee Jae-myung mit 46 Prozent weiter führend

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei (DP), liegt laut einer aktuellen Umfrage weiterhin in Führung.Den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen von National Barometer Survey (NBS) zufolge erhielt Lee 46 Prozent Zustimmung. Dahinter folgte Kim Moon-soo, Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks (PPP), mit 32 Prozent. Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei kam auf zehn Prozent.Für ihre regelmäßige Umfrage befragten vier Meinungsforschungsinstitute, darunter Embrain Public, von Montag bis Mittwoch 1.002 Personen ab 18 Jahren.Der Zustimmungswert zu Lee Jae-myung sank gegenüber der Vorwoche um drei Prozentpunkte. Dagegen konnte sich Kim um fünf Prozentpunkte verbessern. Auch Lee Jun-seok legte zu, und zwar um drei Prozentpunkte.55 Prozent hofften, dass bei der anstehenden Präsidentschaftswahl ein Machtwechsel gelingt. 34 Prozent wollen, dass das bisherige Regierungslager an der Macht bleibt.Die Umfrage wurde am Mobiltelefon durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Antwortquote lag bei 26,7 Prozent.