WSJ: USA erwägen Abzug von 4.500 Soldaten aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump erwägt laut einem Medienbericht, Tausende Soldaten aus Südkorea abzuziehen.Das berichtete die US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Verteidigungsbeamte.Das US-Verteidigungsministerium arbeite an einer Option, rund 4.500 der 28.500 US-Soldaten in Südkorea an andere Standorte im indopazifischen Raum, einschließlich Guam, zu verlegen. Die Idee werde im Rahmen einer informellen Überprüfung der Politik zum Umgang mit Nordkorea vorbereitet, sagten die Beamten der Zeitung.Trump sei über die Option noch nicht berichtet worden. Es sei eine von mehreren Ideen, die hohe Beamte diskutierten, die eine politische Überprüfung durchführten, hieß es.Ein Pentagon-Sprecher sagte dazu, es gebe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts bekannt zu geben.Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Pete Nguyen, sagte nur, Präsident Trump engagiere sich für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas.