Südkorea feiert bisher bestes Ergebnis bei Asienmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik

Photo : YONHAP News

Bei den Asienmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik hat Südkorea die bisher meisten Medaillen gewonnen.Bei den 21. Asienmeisterschaften der Junioren und den 16. Asienmeisterschaften der Senioren in Singapur vom 16. bis 18. Mai holte die südkoreanische Nationalmannschaft der rhythmischen Gymnastik zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.Beim Turnier der Senioren gewann Südkorea die Silbermedaille im Gruppenmehrkampf und je eine Bronzemedaille in der Gruppe mit dem Handgerät Band sowie in der Gruppe mit den Handgeräten Reifen und Ball.Beim Turnier der Junioren holte das Land Bronze im Mannschaftsmehrkampf und Silber in der Gruppe mit den Keulen.Südkorea wurde Vierter im Mannschaftswettbewerb, bei dem die Leistungen im Einzel und der Gruppe zusammengerechnet werden. Damit konnte sich das Land drei Startplätze im Einzel bei den Weltmeisterschaften sichern, die vom 20. bis 24. August in Brasilien stattfinden.