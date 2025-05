Gedenkfeier zum 16. Todestag von Ex-Präsident Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Zum 16. Todestag des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun versammeln sich heute hochrangige Politiker im Dorf Bongha in Gimhae im Süden des Landes.An der Zeremonie an Rohs Grabstätte in dessen Heimat nimmt der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, teil. Auch führende Vertreter des Wahlkampfkomitees und Abgeordnete seiner Partei werden erwartet.Weitere Spitzenvertreter verschiedener Parteien reisen nach Bongha, darunter der Interimschef der Partei Macht des Volks, Kim Yong-tae, sowie die kommissarische Parteivorsitzende der Partei für den Umbau Koreas, Kim Sun-min.Der Präsidentschaftskandidat der Neuen Reformpartei, Lee Jun-seok, hat das Grab des ehemaligen Staatschefs bereits in den frühen Morgenstunden besucht. Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks wird dagegen nicht an der Gedenkveranstaltung teilnehmen oder zu einem Grabbesuch erwartet.