Nordkorea verurteilt hochrangige Sitzung der UN-Generalversammlung zu Menschenrechten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat das jüngste hochrangige Treffen der UN-Generalversammlung zur Menschenrechtslage in dem Land als „politische Provokation“ zurückgewiesen.Die Sitzung verstoße brutal gegen die in der UN-Charta und im Völkerrecht verankerten Prinzipien der Souveränität und Nichteinmischung, erklärte ein Sprecher der Koreanischen Vereinigung für Menschenrechtsforschung am Freitag in einer über die Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Stellungnahme.Pjöngjang wertet die Zusammenkunft als „ernsthafte Verletzung der Würde und Souveränität des Staates“ und verurteilt sie daher „aufs Schärfste“, hieß es weiter.Nordkorea sprach weiter von einer „äußerst bösartigen politischen Provokation“ und warf „feindlichen Kräften“ vor, mit dieser Aktion zur „Stürzung des Staates anzustiften“ und unter dem Deckmantel der Menschenrechte eine „abscheuliche Kampagne“ zu betreiben.Die UN-Generalversammlung hatte am Dienstag (Ortszeit) erstmals eine hochrangige Sitzung zu Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea abgehalten.Dabei beschimpfte der nordkoreanische UN-Botschafter Kim Song nordkoreanische Überläuferinnen, die auf der Sitzung sprachen, als „menschlichen Abschaum“, der sich nicht einmal um die eigenen Eltern und Familienangehörigen kümmere.