Heo Ga-young gewinnt als erste Koreanerin ersten Preis bei La Cinef in Cannes

Photo : YONHAP News

Regisseurin Heo Ga-young ist bei der 78. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes mit dem ersten Preis in der Kategorie Studentenfilme ausgezeichnet worden.Das Komitee des Filmfestivals gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, dass Heos Kurzfilm „First Summer“ in der Sektion „La Cinef“ den Hauptpreis gewonnen habe.La Cinef ist ein Wettbewerbsprogramm für Kurz- und mittellange Filme von Filmstudierenden und Nachwuchstalenten. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sektion ging der erste Preis an einen koreanischen Film.„First Summer“ erzählt die Geschichte der älteren Protagonistin Young-sun, die lieber an der 49-Tage-Trauerzeremonie für ihren verstorbenen Freund Hak-su teilnehmen möchte, als zur Hochzeit ihrer Enkelin zu gehen. Der Film war in diesem Jahr der einzige koreanische Beitrag, der für La Cinef nominiert wurde.Die Filmfestspiele von Cannes würdigten Heo mit einem Preisgeld von 15.000 Euro. Der prämierte Film wird am 6. Juni im traditionsreichen Pariser Kino Panthéon gezeigt.