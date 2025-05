Pentagon weist Medienbericht über mögliche Truppenreduzierung in Südkorea zurück

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat einen Bericht des „Wall Street Journal“ über die Erwägung einer Reduzierung der US-Militärpräsenz in Südkorea als „nicht wahr“ zurückgewiesen.Pentagon-Sprecher Sean Parnell sagte am Freitag (Ortszeit), die USA fühlten sich weiterhin fest zur Verteidigung der Republik Korea verpflichtet. Man freue sich darauf, mit den Vertretern der kommenden Regierung zusammenzuarbeiten, um die eiserne Allianz zu erhalten und zu stärken.Berichte, dass das Verteidigungsministerium die US-Truppen in der Republik Korea reduzieren werde, seien nicht wahr, sagte er weiter.Auch die US-Streitkräfte in Südkorea bestätigten in einer gleichlautenden Stellungnahme, dass die entsprechenden Medienberichte nicht der Wahrheit entsprächen.Die US-Tageszeitung „Wall Street Journal“ hatte am Donnerstag unter Berufung auf Pentagon-Beamte geschrieben, dass das US-Verteidigungsministerium an einer Option arbeite, rund 4.500 der 28.500 US-Soldaten in Südkorea an andere Standorte im indopazifischen Raum, einschließlich Guam, zu verlegen.Die US-Truppenstärke auf der koreanischen Halbinsel wird seit 2007 mit Rücksicht auf die militärische Bedrohung aus Nordkorea bei 28.500 Mann gehalten.