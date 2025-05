Südkorea äußert gegenüber China Besorgnis über Schifffahrtsverbotszonen im Westmeer

Photo : YONHAP News

Südkorea hat China seine Besorgnis darüber mitgeteilt, in der sogenannten Provisional Measures Zone (PMZ) im Westmeer Schifffahrtsverbotszonen eingerichtet zu haben.Die PMZ ist die Zone, in der sich die ausschließlichen Wirtschaftszonen beider Länder überlappen.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte am Samstag, die Einrichtung von Schifffahrtsverbotszonen durch China in der PMZ gebe Anlass zur Sorge. Daher habe man Peking die Bedenken darüber auf diplomatischem Wege mitgeteilt.Er erklärte jedoch zugleich, es gebe dem Vereinigten Generalstab zufolge keine Probleme damit, dass beide Länder in der PMZ Übungen durchführten. Denn es handele sich bei der Zone um internationale Gewässer außerhalb der Hoheitsgewässer. Das südkoreanische Militär halte auch gewöhnlich in internationalen Gewässern Übungen ab.Die Regierung werde weiterhin aktiv vorgehen, damit die legitimen Rechte und Interessen des Landes nicht verletzt würden, hieß es weiter.Das US-Nachrichtenmagazin „News Week“ hatte am 21. Mai berichtet, dass China drei Schifffahrtsverbotszonen im Gelben Meer (Westmeer) eingerichtet habe. Die Zonen befänden sich überwiegend in der PMZ, zwei davon verletzten die ausschließliche Wirtschaftszone Südkoreas.