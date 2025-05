[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Eröffnung der Fußball-WM in Südkorea und Japan (31. Mai 2002)

Photo : KBS WORLD Radio

Am 31. Mai 2002 ist in Seoul die 17. Fußballweltmeisterschaft von Südkorea und Japan eröffnet worden. Es war die erste Fußballweltmeisterschaft auf asiatischem Boden – und zugleich die erste, die von zwei Nationen gemeinsam organisiert wurde. 32 Mannschaften kämpften einen Monat lang in 20 Stadien Südkoreas und Japans um den Titel.Ursprünglich konkurrierten beide Länder einzeln um die Ausrichtung des Turniers. Angesichts der wachsenden Spannungen um die Bewerbung schlug der Asiatische Fußballverband (AFC) schließlich eine Co-Gastgeberschaft vor, die von der FIFA dann auch genehmigt wurde. Der Kompromiss sah vor, dass Südkorea das Eröffnungsspiel, die Auslosung und den Vorrang im offiziellen Turniernamen „2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN“ erhielt, während in Japan das Finale angesetzt wurde.Gleich das erste Spiel am 31. Mai in Seoul wurde zu einer Sensation, als der WM-Neuling Senegal den Titelverteidiger Frankreich mit 1:0 besiegte. Im Finale, das am 30. Juni im japanischen Yokohama stattfand, siegte schließlich Brasilien gegen Deutschland mit 2:0 und wurde zum fünften Mal Weltmeister – ein Rekord, der bis heute Bestand hat.Besonders für die südkoreanische Nationalelf sollte das Turnier einen Meilenstein darstellen. Unter Startrainer Guus Hiddink gelang den „Taeguk Warriors“ eine beispiellose Siegesserie gegen Portugal, Italien und Spanien und damit der Einzug ins Halbfinale – ein Erfolg, den zuvor keine asiatische Mannschaft bei einer WM erreicht hatte. Zwar verlor die Mannschaft das Spiel um Platz 3, doch ihr Abschneiden galt dennoch als „Fußballmärchen“, das Millionen Fans im Land in euphorische Partylaune versetzte.