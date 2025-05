Nordkorea fordert USA zu Stopp militärischer Drohungen auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die USA aufgefordert, für die Sicherheit ihres Festlandes ihre militärischen Drohungen gegen andere Länder zu unterlassen.Die entsprechende Äußerung machte der Leiter des Büros für Politik des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums in einer Stellungnahme, die am Sonntag von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Der sicherste Weg zur Gewährleistung der Sicherheit des US-Festlandes liege nicht darin, die Streitkräfte rücksichtslos auszubauen, sondern darin, die militärischen Drohungen und aggressiven Versuche gegen andere Länder aufzugeben, behauptete er.US-Militärvertreter wandten sich aus verschiedenen Anlässen gegen die Maßnahmen der Demokratischen Volksrepublik Korea zur Stärkung der Atomstreitkräfte für die Selbstverteidigung. Sie deuteten sogar einen möglichen Krieg gegen Nordkorea an, fügte der Beamte hinzu.Er behauptete zudem, dass es sich beim im April vom Kommandeur der US-Truppen in Südkorea, Xavier Brunson, präsentierten neuen gemeinsamen Operationsplan um einen Plan für einen Atomkrieg gegen Nordkorea handele. Er fragte, wer das grundlegende Ziel der modernisierten Atomstreitmacht der USA wäre.Nordkorea werde eine Kriegsabschreckung entwickeln, mit der es gegen jede instabile Sicherheitslage vorgehen könne, hieß es weiter.