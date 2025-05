Nordkorea verhaftet Verantwortliche nach Unfall bei Stapellauf von Zerstörer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Werftmitarbeiter im Zusammenhang mit dem jüngsten Unfall beim Stapellauf eines neuen Zerstörers verhaftet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, dass die Untersuchung zu dem Unfall auf der Werft Chongjin weiter intensiviert werde. Die Strafverfolgungsbehörden hätten drei verantwortliche Personen, darunter den Chefingenieur der Chongjin-Werft und den Leiter der Werkstatt für Schiffsrumpfmontage, inhaftiert.Die Untersuchungsgruppe habe am Samstag der Zentralen Militärkommission der Partei über den Stand der bisherigen Untersuchung berichtet. Es seien keinen weiteren Schäden am Schiff festgestellt worden. Der Wiederherstellungsplan verlaufe reibungslos, hieß es weiter.Nach eigenen Angaben Nordkoreas war am Mittwoch ein neu gebauter 5.000-Tonnen-Zerstörer beim Stapellauf in Chongjin umgekippt.Machthaber Kim Jong-un war vor Ort gewesen und hatte von einem schweren Unfall und kriminellen Akt gesprochen, der inakzeptabel sei. Außerdem hatte er eine Untersuchung angeordnet.