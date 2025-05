Musikerin Chung Soon-mi erhielt als erste Auslandskoreanerin norwegischen Orden

Photo : YONHAP News

Die in Norwegen lebende Musikerin Chung Soon-mi hat als erste Auslandskoreanerin den Königlich Norwegischen Orden des heiligen Olav erhalten.Das gab die südkoreanische Botschaft in Norwegen bekannt.Chung sei am Sonntag (Ortszeit) für ihre langjährigen Verdienste um die norwegische Kunst- und Kulturszene mit dem Sankt-Olav-Orden ausgezeichnet worden, den der norwegische König verleihe.Chung ist derzeit als Professorin am Barratt-Due-Musikinstitut in Oslo tätig. Sie erhielt 1998 den Kulturpreis der Stadt Oslo und 2007 den Lindeman-Preis. Im Jahr 2010 wurde sie mit dem Anders-Jahres-Kulturpreis ausgezeichnet und 2012 mit dem Ehrenpreis des norwegischen Kulturrates.Der Sankt-Olav-Orden wurde im Jahr 1847 durch König Oskar I. gestiftet. Die Auszeichnung wird Personen verliehen, die einen besonderen Beitrag für den Staat und die Gesellschaft geleistet haben.